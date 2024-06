Onde assistir a República Tcheca x Turquia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (26), em Hamburgo, valendo vaga nas oitavas de final da Euro 2024; confira onde vai passar e outros detalhes

República Tcheca e Turquia se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), no Volksparkstadion, pela terceira e última rodada do Grupo F da Eurocopa 2024, sabendo que uma vitória garante a classificação para as oitavas de final da competição. A partida terá transmitissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura, além de estar disponível via streaming no Globoplay, para assinantes (veja a programação completa aqui).

Para a República Tcheca, a situação é clara: uma vitória é essencial. Com apenas um ponto conquistado até agora, após um empate decepcionante com a Geórgia na última rodada, os tchecos sabem que qualquer outro resultado que não seja a vitória os deixará à mercê de combinações de resultados que podem não favorecer a equipe. O técnico Ivan Hasek tem a tarefa de ajustar seu time para um desempenho impecável, sabendo que o destino de sua equipe na Eurocopa depende apenas do que eles conseguirem realizar em campo contra os turcos.

A Turquia, por sua vez, chega com três pontos e uma situação ligeiramente mais confortável, mas não menos tensa. Inspirados pelo promissor Arda Güler, do Real Madrid, os turcos dependem apenas de si mesmos para avançar às oitavas. Uma vitória sela a classificação, enquanto um empate também é suficiente, já que venceu o confronto direto contra a Geórgia que pode ameaçar tomar o segundo lugar caso vença Portugal.

