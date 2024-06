Entenda os critérios de desempate da fase de grupos da Eurocopa

Conheça os critérios que definem quais equipes, empatadas na pontuação,com a mesma pontuação, avançam para o mata-mata da Euro

A Eurocopa 2024 está a todo vapor, com disputas acirradas na fase de grupos pela vaga no mata-mata. Mas o que acontece quando duas ou mais equipes terminam com a mesma pontuação?

Na Euro, as 24 seleções participantes são divididas em seis grupos de quatro equipes cada. Ao final da fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam para as oitavas de final. Contudo, empates na pontuação são comuns e a UEFA possui um conjunto detalhado de critérios para determinar a classificação final.

Abaixo, a GOAL detalha os critérios de desempate utilizados pela entidade para definir quais seleções avançam para as oitavas de final...

