Onde assistir a Rennes x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta dos playoffs da competição europeia; veja escalações, onde assistir e mais detalhes

Milan e Rennes jogam a partida de volta da segunda fase da Europa League 2023/24 nesta quinta-feira (22), às 14h45 (horário de Brasília). O palco do duelo será o Roazhon Park, em Rennes. O confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva do canal ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação completa).

Em sétimo lugar do Campeonato Francês, o Rennes se classificou para os Playoffs da Liga Europa na segunda colocação grupos do Grupo F, com quatro vitórias em sete jogos, ficando atrás do Villarreal. Antes da partida de ida, time estava há nove jogos invicto em todas as competições, sendo sete vitórias e apenas dois empates. Esse cenário mudou quando foram a Milão enfrentar os Rossoneri. A equipe de Julien Stéphan foi derrotada por 3 a 0 e contará com o apoio da sua torcida para tentar reverter o placar se quiser garantir uma vaga nas oitavas de final.

Eliminado no "grupo da morte" da Champions League e tendo a Europa League como prioridade, o Milan amargou dura derrota contra o Monza por 4 a 2 na mais recente rodada pela Série A italiana. Porém, em se tratando da competição continental, o time comandado por Pioli conseguiu boa vantagem sobre os Rennes na partida de ida. Em casa, Loftus-Cheeck, em grande atuação, anotou dois gols e Rafael Leão ampliou o placar.

