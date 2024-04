Onde assistir a Real Brasília x São Paulo ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro feminino 2024

Tricolor volta a campo de olho em encostar na liderança do nacional; veja detalhes

Real Brasília e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (20), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Defelê, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O São Paulo faz um belo início de campeonato, se postando na ponta da tabela, ainda invicto e com 11 pontos somados. Só está atrás do Corinthians, que largou nessas cinco primeiras rodadas com 100% de aproveitamento. O Tricolor é o segundo colocado, empatado em tentos com a Ferroviária. Uma vitória poderia aproximar o time da liderança.

O mesmo, contudo, não pode ser dito do Real Brasília. Apesar de vir invicta a três jogos - uma vitória e dois empates -, a equipe ocupa apenas o nono lugar, com seis pontos. Um novo tropeço poderia fazê-la estacionar na tabela e perder totalmente o ritmo dos primeiros colocados.