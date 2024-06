Onde assistir a Real Brasília x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Brasília e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (15), às 21h (horário de Brasília), no estádio Valmir Bezerra, em Gama, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, o Real Brasília estacionou na 11ª posição, com 13 pontos. A equipe quer surpreender o forte rival para permanecer fora da zona de rebaixamento.

Já o Flamengo empatou a partida anterior e caiu para o sétimo lugar, com 18 pontos. O Rubro-Negro busca o triunfo para não ver a sua posição dentro do G-8 ameaçada.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!