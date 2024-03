Onde assistir a Real Brasília x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Dragão volta a atuar pelo torneio, de olho em vaga à 3ª fase; veja detalhes

Real Brasília e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quarta-feira (06), às h (horário de Brasília), no Estádio Bezerrão, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Atlético-GO até sofreu um pequeno aperto contra o União, pela estreia na competição, mas lidou com os adversários sem maiores problemas para avançar de fase. O time abriu o placar no 1° tempo, mas acabou tomando o empate, dez minutos depois da volta do intervalo. Porém, cinco minutos depois, o placar já ia de 1 a 1 para 3 a 1 em favor dos goianos, que avançaram.

O Real Brasília, porém, não teve vida tão fácil. Apesar ter aberto 2 a 0 em casa sobre o São Raimundo-RR, o time acabou tomando um gol no início do 2° tempo e ficou com um a menos já na segunda metade da etapa final. Apesar disso, conseguiu se segurar à frente do placar, selando vaga à 2ª fase.