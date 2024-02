Onde assistir a RD Congo x Costa do Marfim ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Africana de Nações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (07) por vaga na final da Copa da África; confira as escalações e como acompanhar na TV e na internet

República Democrática do Congo e Costa do Marfim se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Copa Africana de Nações. O palco do duelo será o Estádio Olimpico de Ebimpé, na Costa do Marfim. A partida terá transmissão ao vivo do site Band.com, na internet, pelo canal Esporte na Band, no YouTube, e pela plataforma Bandplay, no streaming (confira a programação completa).

Após eliminar o Egito, maior campeão da competição, nas oitavas de fanal e desbancar a Guiné, de virada, nas quartas, A RD Congo busca apenas mais uma vitória para hgarantir vaga na grande final da competição, mas não terá tarefa fácil. A Costa do Marfim, que sedia o torneio, carrega o retrospecto do confronto a seu favor: seis vitórias, três empates e cinco derrotas para a republuca democrática do Congo em 14 partidas.

Caso o confroto termine empatado, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. O classificado deste confronto encara o vencedor de Nigéria x África do Sul na grande final da Copa Africana das Nações 2024.