Onde assistir a Rayo Vallecano x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Após vitória incontestável sobre o Girona, Real quer embalar de vez no nacional; veja detalhes

Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam na manhã deste domingo (18), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, pela 25ª rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida será transmitida pela ESPN, na TV aberta, e no Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Real, claro, é o líder absoluto da La Liga, com cinco pontos de vantagem sobre o Girona. As duas equipes travaram, no último final de semana, um dos jogos mais importantes da temporada, que terminou com vitória sonora dos Blancos, por 4 a 0. A esperança é manter a boa toada, mesmo ainda sem poder contar com Jude Bellingham.

O Rayo, por outro lado, não venceu nenhum dos seus últimos nove jogos em casa - último triunfo no Vallecas veio ainda em setembro -, e a fase ruim culminou na recente demissão do técnico Francisco Rodríguez. Agora, Iñigo Pérez é o comandante. Os donos da casa se seguram, porém, ao fato de que arrancaram um empate no primeiro turno, em pleno Santiago Bernabéu, por 0 a 0. O objetivo, portanto, é surpreender o Madrid uma vez mais.