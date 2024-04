Onde assistir a PSG x Rennes ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da França

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Parque dos Príncipes, pela semifinal da Copa da França; veja como acompanhar na TV e internet

PSG e Rennes se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3) às 16h10 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, para decidir vaga na final Copa da França. A partida não será transmitida oficialmente no Brasil (veja a programação completa aqui).

Líder absoluto do Campeonato Francês com 12 pontos de vantagem para o vice-colocado e vivo na Champions League, o PSG sonha conquistar a inédita Tríplice Coroa. Comandado por Luís Enrique, o time desbancou Brest e Nice, nas oitavas e quartas de final da Copa da França, respectivamente, com imponentes vitórias por 3 a 1, em ambos os confrontos.

Sob outro enfoque, o Rennes busca se reerguer após recente eliminação na Europa League para o Milan. Na Ligue 1, a equipe ocupa o oitavo lugar e tem como principal objetivo garantir vaga em uma das competições europeias, na próxima temporada. Na Copa da França, a equipe acumula uma goleada por 6 a 1 sobre o Sochaux, nas oitavas de final, e uma classificação tranquila para a semifinal após vitória de 3 a 1 sobre Le Puy, nas quartas.