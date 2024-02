Onde assistir a PSG x Lille ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Oito pontos isolados na liderança, parisienses visam a mais um passo em direção ao título; veja detalhes

PSG e Lille se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 21ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O PSG nada de braçada na liderança do campeonato, com 47 pontos conquistados até aqui. Além dos respeitáveis 31 gols de saldo, os oito tentos de vantagem sobre o Nice, vice-líder, encaminham mais uma temporada de título no Parque dos Príncipes. Mais um passo em direção à taça pode ser dado neste sábado.

O Lille chega com grande foco no G-3 do Francês, em busca de uma vaga direta à fase de grupos da próxima temporada da Champions League. O time possui atualmente 35 pontos, em quarto, ocupando vaga aos playoffs da competição. Com apenas um pontinho a mais, o Brest é o 3°, logo à frente.