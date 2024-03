Onde assistir a Portuguesa Santista x XV de Piracicaba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão A2

Equipes se enfrentam neste domingo (24), pelo jogo de ida das quartas de final do Paulistão A2; confira como acompanhar e outros detalhes

Portuguesa Santista e VX de Piracicaba entram em campo na manhã deste domingo (24), às 11h10 (horário de Brasília), no Ulrico Mursa, em Santos, pela partida de ida das quartas de final do Paulistão A2. A partida será transmitida pela Record Interior, na TV aberta, e no canal Futebol Paulista, no YouTube. (veja a programação completa aqui).

A Portuguesa Santista chega ao mata-mata da competição após vitória, na última rodada da primeira fase, sobre o Linense, pelo placar de 2 x 0.

Do outro lado, o VX de Piracicaba se classificou antecipadamente por engatar uma sequência de 10 jogos de ivencibilidade no campeonato.

As equipes terminaram a primeira fase com os mesmos 23 pontos, seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas.