Onde assistir a Porto Velho x Guaporé ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Rondoniense 2025

Equipes se enfrentam pelo último ato da decisão nesta quarta, após vitória da Locomotiva na ida; veja tudo o que você precisa saber

Porto Velho e Guaporé se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Aluízio Ferreira de Oliveira, em Porto Velho, pelo jogo de volta da final do Campeonato Rondoniense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do +3 Minutos, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Porto Velho largou na frente no primeiro ato da decisão. No domingo (13), a Locomotiva triunfou por 2 a 1 no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura, com destaque para o atacante Luan Viana, que marcou os dois gols do time da capital.

Agora, o Guaporé precisará triunfar por um gol de diferença para levar a decisão à disputa de pênaltis ou fazer dois ou mais gols de saldo para levar a taça ainda no tempo normal. Qualquer outro resultado garante o título à Locomotiva.