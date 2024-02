Onde assistir a Petrolina x Santa Cruz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar na TV e na internet

Petrolina e Santa Cruz se enfrentam na tarde desta terça-feira (6), no Paulo Coelho, em Petrolina, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Sexto colocado com nove pontos, o Petrolina busca a vitória em casa para seguir na zona de classificação.

Do outro lado, o Santa Cruz é quinto colocado, com nove pontos. Na única competição que disputa em 2024, o time acumula três vitórias e duas derrotas até o momento.

Mais artigos abaixo

No histórico geral, as equipes já se enfrentaram 21 vezes, com 15 vitórias do Santa Cruz, contra duas do Santa Cruz, além de quatro empates.