Onde assistir a Paysandu x Manaus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Verde

Paysandu x Manaus se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 17h (horário de Brasília), na Caruzu, em Belém, pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida não terá transmissão na TV ou streaming, mas será exibida pela TV Papão, canal oficial do Paysandu, no YouTube, e pela ManausFC TV, canal do Manaus, também no YouTube. (veja a programação completa aqui).

O Paysandu, que é o atual líder do Campeonato Paraense, chegou às quartas da Copa Verde após vitória sobre o Rio Branco-AC, por 3 a 0, na segunda fase do torneio. Nesta partida, a equipe bicolor terá o apoio do seu torcedor, na Curuzu, e precisará vencer por, pelo menos, dois gols de diferença se quiser se classificar para as semifinais.

Do outro lado, o Manaus vai a Belém com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, com Adenilson maracndo o único gol da partida. Assim, a equipe do Amazonas pode avançar na apenas com um empate.

