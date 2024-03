Onde assistir a Paysandu x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa do Brasil sub-17

Na Curuzu, Equipes duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil sub-17; confira onde assistir e mais detalhes sobre o jogo

Paysandu e Amazonas entram em campo na tarde desta quinta-feira (07), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida não tem canal de transmissão confirmado (veja a programação completa aqui).

O Paysandu chega para o confronto após ter derrotado o São Paulo-AP pelo placar de 1 a 0, com gol de Pedro Henrique de pênalti, em casa.

Do outro lado, o Amazonas garantiu classificação após triunfo, de virada, diante do Sant German-RO, por 2 a 1. Kaique Sena abriu o placar para a equipe visitante e Vinicius marcou os dois gols da equipe da casa ainda no final do primeiro tempo.

As equipes voltarão a se enfrentar na próxima semana, no Estádio Carlos Zamith, para definir quem avança para a terceira fase.