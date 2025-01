Onde assistir a Palmeiras x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do UOL Play e Zapping TV via streaming, além do Nosso Futebol na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do 27º título do Paulistão, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D com sete pontos, dois a menos que o líder São Bernardo. Até o momento, o Verdão soma duas vitórias, um empate e uma derrota, alcançando um aproveitamento de 58% no torneio. Por sua vez, o RB Bragantino, terceiro colocado no Grupo B com três pontos, tenta se recuperar após conquistar apenas uma vitória e sofrer três derrotas nos quatro jogos disputados.

