Onde assistir a Palmeiras x Botafogo, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Alviverde e Glorioso visam a voltar a vencer, nesta quarta-feira (9); veja tudo o que você precisa saber

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na TV (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras é o atual 6° colocado do nacional da categoria. O Verdão abriu trabalhos no nacional com duas vitórias seguidas, mas somou apenas um ponto nos dois jogos mais recentes, perdendo para Juventude e empatando com o Santos, mais recentemente, por 2 a 2. O objetivo, portanto, é voltar a vencer.

Enquanto isso, o Botafogo figura apenas no 15° lugar, com quatro pontos, três a menos que o Alviverde, em quatro partidas. A única vitória do Glorioso, que perdeu nos dois primeiros compromissos, veio há duas rodadas, sobre o Americano, antes de empatar em 2 a 2 com o Corinthians.