Onde assistir a Osasuna x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Real Madrid visita o Osasuna na tarde deste sábado (16), a partir das 12h15 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Décimo colocado com 36 pontos, o Osasuna vem de derrota na partida passada. Diante de sua torcida, a equipe promete dificultar a vida do poderoso rival.

Mais artigos abaixo

Líder isolado com 69 pontos, o Real Madrid quer manter a invencibilidade que já dura 23 jogos no campeonato. Os Merengues tiveram a semana inteira para se preparar para o duelo.