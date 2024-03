Onde assistir a Noroeste x São Bento ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Paulista A2

Equipe de Bauru receberá o melhor time da primeira fase, de olho em vaga nas semifinais; veja tudo o que você precisa saber

Noroeste e São Bento se enfrentam na tarde deste sábado (23), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, no interior de SP, pela partida de ida das quartas de final do Paulista A2. A partida será transmitida pelo canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Noroeste garantiu sua classificação só na última rodada da primeira fase, após uma sonora goleada por 5 a 1 sobre o Taubaté, em casa - Luiz Thiago foi o grande destaque, com um hat-trick; Carlão marcou os outros dois. A expectativa do time é, claro, superar a grande campanha da temporada passada, quando acabou caindo nas semifinais, diante do Novorizontino. Voltar à A1 após mais de uma década é o objetivo.

Do outro lado, o São Bento tentará um bom resultado em Bauru para capitalizar a vaga às semifinais diante do seu torcedor, na partida de volta, em Sorocaba. O time foi o melhor da primeira fase, com apenas uma derrota em 15 jogos, e quer manter o embalo agora no mata-mata.