Onde assistir a Mazagão x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Duelo vale vaga nas semifinais do torneio, contra Flamengo ou Internacional; veja tudo o que você precisa saber

Mazagão e Vasco se enfrentam na tarde desta terça-feira (1°), às 16h (de Brasília), no Estádio Glicério Marques, em Macapá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

O Mazagão passou sobre o Remo nos pênaltis, na abertura do torneio, após um empate em 1 a 1 no tempo normal. Mais recentemente, na segunda fase, triunfou duas vezes por 2 a 1sobre o Amazonas para cravar vaga nas quartas. O Vasco, enquanto isso, vem de classificação sobre o Cuiabá, por 3 a 2 no agregado, após bater o Coimbra por 3 a 1 na estreia.

O vencedor deste embate enfrentará Flamengo ou Internacional nas semifinais do torneio. A partida de volta acontece no próximo dia 15 de abril, no Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro.