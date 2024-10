Equipes se enfrentam na segunda rodada da Liga Europa, com os italianos tentando emplacar segunda vitória e os franceses em busca de recuperação

Lazio recebe o Nice no início da tarde desta quinta-feira (03), às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Europa League 2024/25. O Estádio Olímpico de Roma será o palco do jogo, que terá transmissão ao vivo pela Band, tanto na TV aberta quanto por meio do Bandplay e no site Band.com.br. (clique aqui e confira a programação dos jogos do dia).