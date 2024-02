Onde assistir a Juazeirense x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

De olho na liderança do Grupo A, Rubro-Negro Baiano busca segunda vitória seguida; veja tudo o que você precisa saber para o jogo

Juzeirense e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida pela TV Aratu, na TV aberta, DAZN, no streaming, e no Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após estrear com um 0 a 0 contra o Altos-PI, o Vitória conquistou sua primeira vitória no torneio, na última rodada, contra o ABC. Agora, o time volta a campo, contra o Cancão de Fogo, visando à liderança do Grupo A, atualmente do CRB, com seis tentos - dois à frente.

Do outro lado, a Juazeirense ainda não somou nenhum ponto, vindo de uma derrota para o Botafogo-PB. O principal objetivo no confronto baiano é sair, enfim, do zero.