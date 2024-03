Onde assistir a Itabuna x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Já com o pé nas quartas, Tricolor visa a manter-se na liderança; veja tudo o que você precisa saber

Itabuna e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo (3), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mário Pessoa, pela 9ª e última rodada do Campeonato Baiano. A partida será transmitida pela TVE Bahia (veja a programação completa aqui).

O Vitória é o atual vice-líder do torneio, com 16 pontos - empatado com o Bahia, líder, e com o Barcelona-BA, terceiro colocado. O time possui uma vantagem de quatro gols de saldo em relação ao terceiro colocado e uma desvantagem de seis com relação ao Bahia. O melhor cenário seria contar com um tropeço do Bahia para assumir a ponta da tabela, rumo ao mata-mata.

Enquanto isso, o Itabuna terá uma última chance de se safar da zona do rebaixamento. O time tem seis pontos conquistados até aqui, um a menos que o Alagoinhas, oitavo, e três a menos que o Jacuipense, em sétimo. O time precisa, portanto, fazer sua parte e torcer por tropeços de adversários diretos para não se ver na segundona baiana em 2025.