Onde assistir a Internacional x Grêmio ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino

Primeiro Gre-Nal feminino do ano é protagonizado por rivais em momentos contrastantes; veja tudo o que você precisa saber

Internacional e Grêmio se enfrentam na noite desta segunda-feira (15), às 20h (horário de Brasília), no Sesc Campestre, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O primeiro Gre-Nal feminino de 2024 será protagonizado por duas equipes em momentos bem diferentes. As Gurias Coloradas chegam dentro do Z-4 do nacional, em 14° lugar e com apenas dois pontos somados até aqui. E é, claro, uma situação complicada, considerando a ausência de vitórias. A expectativa é que o clássico possa mudar o rumo da equipe neste início ruim de campanha, que causou a demissão do técnico Breno Basso.

As Gurias Gremistas, enquanto isso, já estão de olho no topo da tabela. O Tricolor foi derrotado na última rodada em casa pelo Palmeiras, mas as duas vitórias anteriores alçam o time ao 8° lugar. A treinadora Thaissan Passos, ainda, estará sob os holofotes, em seu primeiro clássico gaúcho.