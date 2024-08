Onde assistir a Inter de Milão x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no amistoso de pré-temporada

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), em um amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

A Inter de Milão, da Itália, recebe o Al Ittihad, da Arábia Saudita, na tarde desta quarta-feira (07), às 15h30 (de Brasília), no Stadio Brianteo, em Monza, em um amistoso de pré-temporada 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, além dos canais oficiais do clube (veja a programação completa aqui).

Em mais um compromisso amistoso, o time de Simone Inzaghi utilizará esse duelo para testar novas jogadores para a temporada, como os defensores Yann Bisseck e Alessandro Fontarosa. Na pré-temporada, a equipe venceu os confrontos entre Lugano, Pergolettese e Las Palmas, além de ter empatado com o Pisa.

Do outro lado, Laurent Blanc aproveita esses jogos para formatar o novo ataque do time saudita, composto por Aouar, Jota, Karim Benzema e Moussa Diaby, contratado do Aston Villa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!