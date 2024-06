Onde assistir a Holanda x Canadá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (05), em um amistos de preparação para a Euro e a Copa América; veja como acompanhar na TV e na internet

A Holanda recebe o Canadá na tarde desta quarta-feira (05), às 15h45 (de Brasília), no De Kuip Stadium, em Rotterdam, em um amistoso preparatório para a Eurocopa e a Copa América. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Globoplay, para assinantes apenas, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com Ronald Koeman no comando, a Holanda entra em campo nesta Data Fifa para se preparar para a Euro. Além do Canadá, a equipe enfrenta a Islândia. No torneio europeu, a seleção holandesa está no Grupo D, ao lado da Polônia, Áustria e França. O treinador já confirmou os 26 convocados que disputarão os amistosos e o torneio internacional.

Assim como a Holanda, o Canadá usará esta parada de jogos para se preparar para a Copa América, que será disputada em junho nos Estados Unidos. O time ainda enfrenta a França no dia 9 de junho.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!