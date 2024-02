Onde assistir a Grêmio x Novo Hamburgo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Novo Horizontino entram em campo na noite desta terça-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelasexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No topo da tabela de classificação com 12 pontos, o Grêmio vai a campo para defender sua posição, já que, logo atrás, está o rival Internacional com apenas dois pontos de diferença. O time de Renato Portaluppi contará com Nathan Fernandes mais uma vez, visto que Soteldo segue longe dos gramados por lesão muscular. Além disso, o time da casa tem o retrospecto a seu favor. Nos últimos cinco jogos disputados entre as equipes, o Imortal venceu três partidas, sendo o último triunfo uma goleada por 6x1 em fevereiro de 2023, e empatou as outras duas. No histórico geral, são 46 vitórias do Grêmio, quatro vítorias do Novo Hamburgo e 16 empates.

Já o Novo Hamburgo ocupa a quinta colocação da tabela, com 8 pontos. O time poderá contar com Robson, volante que cumpriu suspensão na quinta rodada, quando a equipe venceu o São Luiz.

