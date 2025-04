Onde assistir a Grêmio x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Gaúchas buscam primeira vitória no torneio, enquanto baianas já olham para o topo da tabela; veja tudo o que você precisa saber

Grêmio e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (12), às 16h (horário de Brasília), no CFT Hélio Dourado, em Porto Alegre, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida será transmitida pela GrêmioTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Grêmio abriu sua caminhada no nacional com uma derrota por 4 a 3 para o Cruzeiro. Na rodada seguinte, empatou em 1 a 1 com a Ferroviária e, mais recentemente, tropeçou mais uma vez, desta vez empatando por 3 a 3 com o Palmeiras. O foco é, portanto, a primeira vitória no campeonato. O Tricolor Gaúcho é o 11°, com 2 pontos.

O início do Bahia, enquanto isso, já foi um pouco melhor. As baianas somaram cinco pontos nestas três primeiras rodadas — consequentes de uma vitória na estreia, sobre o Internacional, por 3 a 2, e dois empates seguidos, contra Flamengo e América-MG, por 3 a 3 e 1 a 1, respectivamente. Invicto, o time ocupa o 7° posto na tabela, a dois pontos dos líderes.