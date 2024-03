Onde assistir a Grêmio x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (24), em partida válida pela terceira rodada o Brasileirão feminino; saiba como acompanhar e outras informações

Grêmio e Fluminense entram em campo na tarde deste domingo (24), às 15h (horário de Brasília), no Aírton Ferreira de Silva, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não terá transmissão na TV ou streaming, mas será exibida pelo canal Grêmio FBPA, no YouTube. (veja a programação completa aqui).

O Grêmio se recuperou da derrota na primeira rodada. A equipe havia sido derrotada para o Corinthians na estreia do campeonato pelo placar de 3 a 0. Em seguida, conseguiu vencer o Botafogo, fora de casa, por 2 a 0. Agora a equipe contará com o apoio de sua torcida para conseguir um resultado positivo.

Do outro lado, o Fluminense ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, a equipe carioca venceu Atlético-MG por 3 a 0 e empatou em 1 a 1, com o Internacional.

Mais artigos abaixo