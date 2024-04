Onde assistir a Goiás x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira pela quarta rodada do campeonato; confira mais detalhes

Goiás e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (24), às 15h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Estádio Olímpico Pedro Ludovico e terá transmissão ao vivo da SPFC Play, no streaming (veja a programação completa aqui).

10º colocado com quatro pontos, o Goiás tenta se recuperar do revés fora de casa para o Fluminense e voltar a vencer após duas rodadas. Além disso, o time vai atrás de manter o 100% de aproveitamento jogando em casa, já que saiu vitorioso no único jogo que fez em Goiânia.

Com um empate e duas derrotas até aqui, o São Paulo vai em busca de sua primeira vitória no campeonato. Ocupando a vice-lanterna com apenas um ponto somado, o Tricolor Paulista tenta pegar embalo a partir da goleada por 4 a 0 sobre o Audax no último fim de semana, pelo Campeonato Paulista da categoria.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!