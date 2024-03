Onde assistir a Goiás x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa do Brasil sub-17

Equipes batalham em primeiro jogo por vaga às quartas de final do torneio; veja tudo o que você precisa saber

Goiás e Cruzeiro se enfrentam na noite desta terça-feira (05), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Esmeraldino conseguiu firmar sua classificação diante do Vasco, em jogo dramático. A vitória por 3 a 2 teve de tudo, desde gol do meio de campo até bola nas redes nos acréscimos - tudo isso depois do Goiás sair perdendo por 2 a 0. Time chega embalado.

Do outro lado, o Cruzeiro teve vida - muito - mais tranquila. A Raposa não só goleou, mas aniquilou praticamente o Operário-MT, triunfando por um sonoro 10 a 0. A expectativa é que a grande vitória dê confiança para o seguimento na competição.

As equipes voltarão a se enfrentar na semana que vem.