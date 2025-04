Onde assistir a GAS x Monte Roraima ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Roraimense 2025

Equipes protagonizam final inédita do Estadual; veja tudo o que você precisa saber para a decisão

GAS e Monte Roraima se enfrentam na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), no Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, pela final do Campeonato Roraimense 2025. A partida será transmitida ao vivo pela TV Imperial, afiliada da Record, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O GAS bateu o São Raimundo-RR por 2 a 1 nas semis, enquanto o Monte Roraima venceu o Baré por 1 a 0. Ambas as equipes, que se enfrentam na decisão do Estadual pela primeira vez na história, garantiram vaga na Copa do Brasil do ano que vem com os resultados. O campeão, ademais, também garantirá vaga na Série D do Brasileirão de 2026.

A decisão acontece em jogo único. Logo, o vencedor nos 90 minutos garantirá o título. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nos pênaltis.