Onde assistir a Galo Maringá x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada do campeonato estadual; veja escalações, como acompanhar e outros detalhes

O Galo Maringá recebe o Coritiba na noite deste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, no Paraná, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da TV Coxa Prime, no streaming. (veja a programação completa aqui).

O Galo Maringa está em situação delicada no torneio. A equipe, além de precisa vencer, se encontra dependente de outros resultados se quise classificar para a fase seguinte. Na décima posição, uma acima da zona de rebaixamento, o Galo somou 6 pontos na competição até agora.

Em situação bem contrastante, o Coritiba chega para essa partida no segundo lugar da tabela, com 16 pontos, perseguindo o líder Athletico e com chances de assumir o topo da tabela, em caso de tropeço do rival. A equipe gerida por Guto Ferreira soma cinco vitórias, um empate e uma derrota na competição.

