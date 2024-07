Onde assistir a França x Canadá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela segunda rodada da fase de grupos da competição; veja como na internet

A França recebe o Canadá na tarde deste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Stade Geoffroy Guichard, em Saint Etienne, pela segunda rodada da fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no streaming, e do Olympics.com (veja a programação completa aqui).

As donas da casa querem garantir a classificação às quartas antecipadamente após vencerem a Colômbia por 3 a 2. Do outro lado, ainda que tenha estreado com vitória, o Canadá chega pressionado após escândalo de espionagem com um drone em treinamentos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que provocou a suspensão de um ano da treinadora, Bev Priestman, da equipe. Em seu lugar, o assistente Andy Spence comanda a equipe.

O Comitê Disciplinar da Fifa tirou seis pontos do Canadá do torneio de futebol feminino das Olimpíadas. Com isso, o Canadá agora tem -3 pontos, no Grupo A, nas Olimpíadas.

