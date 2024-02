Onde assistir a Fortaleza x River-PI ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Após perder a invencibilidade na temporada, Leão busca recuperação no torneio; veja detalhes

Fortaleza e River-PI se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), no Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Fortaleza foi derrotado pelo CRB na segunda rodada do torneio, por 2 a 0, perdendo a invencibilidade que vinha defendendo nesta temporada. A sorte do Leão foi que o Bahia também tropeçou, mantendo os três primeiros colocados - cearenses, baianos e o Náutico - com três pontos cada, no Grupo B.

O River, enquanto isso, vem de vitória de 1 a 0 para lá de importante, justamente sobre o Bahia. O time piauiense não só se recuperou da derrota na estreia, como também quebrou uma invencibilidade histórica dos baianos. A expectativa é que o resultado dê confiança para a sequência no Grupo A.