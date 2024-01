Onde assistir a Fortaleza x Iguatu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense

Dois únicos com 100% de aproveitamento entram em embate no Castelão; veja detalhes

Fortaleza e Iguatu se enfrentam na noite desta quarta-feira (31), às 20h30 (horário de Brasília), no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após duas rodadas, apenas Fortaleza e Iguatu seguem 100% no Cearense. Pelo menos uma dessas perfeitas campanhas até aqui acabará, porém, nesta quarta. O Tricolor vem de vitórias sobre Horizonte e Barbalha, somando sete gols marcados e dois clean-sheets.

O Iguatu, enquanto isso, vem de vitórias sobre Atlético e Caucaia. São três gols marcados e também dois jogos em que o time não foi vazado.