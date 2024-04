Onde assistir a Fluminense x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Após revezes iniciais, equipes visam aos primeiros pontos no torneio; veja detalhes

Fluminense e Bahia se enfrentam na noite desta terça-feira (09), às 19h (horário de Brasília), no CT Vale Laranjeiras, pela 2ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida não será transmitida pela TV (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes foram derrotadas em suas respectivas estreias. O Bahia recebeu o Atlético-GO e acabou sofrendo um revés por 1 a 0. A expectativa é entrar no caminho das vitórias, superando o tropeço em casa.

Do outro lado, o Fluminense foi até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro e também saiu de campo sem somar pontos, perdendo por 3 a 1. Na última partida, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com o Flamengo, pela Copa-Rio da categoria.