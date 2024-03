Onde assistir a Fluminense x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes decidem vaga nas quartas de final do torneio nesta quarta-feira (13); veja onde assistir e mais detalhes

Fluminense e América-MG entram em campo nesta quarta (13), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. O jogo será realizado no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, no Rio de Janeiro. A partida não terá transmissão oficial (veja a programação completa).

Após vencer o jogo de ida em Minas Gerais por 1 a 0, o Fluminense detém a vantagem do empate no duelo de logo mais diante do América-MG, que precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis.