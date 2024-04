Onde assistir a Flamengo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Clubes fecham a sétima rodada do Brasileirão da categoria nesta segunda-feira; confira os detalhes

Flamengo e Santos entram em campo nesta segunda-feira (29), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. O jogo será realizado no Estádio Luso-Brasileiro e contará com a transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na 13ª posição com cinco pontos, o Flamengo possui apenas uma vitória em seis rodadas e ainda não venceu jogando no Rio de Janeiro. São duas derrotas e um empate jogando sob seu mando. Por isso, o time comandado por Maurício Salgado busca quebrar este incômodo tabu da campanha.

Após três derrotas, o Santos fez as pazes com a vitória na última rodada ao vencer o Avaí Kindermann fora de casa. Ocupando a 10ª colocação com sete pontos somados, as Sereias da Vila miram um novo bom resultado longe de seus domínios para seguir subindo na tabela.

Os últimos dois encontros entre as equipes aconteceram em junho de 2023. Pelas quartas de final da edição passada do campeonato, o Santos levou a melhor tanto na ida (3 a 1) quanto na volta (4 a 1).

