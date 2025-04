Onde assistir a Flamengo x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Partida atrasada da 1ª rodada do nacional da categoria acontece neste domingo (6); veja tudo o que você precisa saber

Flamengo e Cuiabá se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 15h (de Brasília), no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na TV (veja a programação completa aqui).

O Flamengo não vive um bom início de nacional sub-20. Na 18° colocação e com três pontos, o Rubro Negro sofreu duas derrotas nos dois primeiros compromissos, incluindo uma goleada por 5 a 0 diante do Vasco. No meio de semana, porém, ensaiou recuperação, após bater o Fluminense.

O Cuiabá, enquanto isso, é o 13°, com quatro pontos. O Dourado goleou o Juventude por 6 a 0 na estreia, mas, desde então, ficou no 0 a 0 com o Corinthians e perdeu por 3 a 0 para o Athletico-PR, na última rodada.