Onde assistir a Ferroviária x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Duelo marca luta pela ponta da tabela pela 4ª rodada do nacional; veja tudo o que você precisa saber

Ferroviária e São Paulo se enfrentam na noite deste sábado (12), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida será transmitida pela TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

A Ferroviária abriu sua campanha no nacional com uma senhora goleada sobre o Sport, por 7 a 0, seguida de um 1 a 1 com o Grêmio. No compromisso mais recente, a Ferrinha conquistou vitória suada por 3 a 2 sobre o Real Brasília, que alçou a equipe ao 3° lugar da tabela com sete pontos.

O São Paulo, enquanto isso, abriu o campeonato como líder da tabela, com os mesmos sete tentos somados das adversárias. O time bateu o Flamengo na estreia, antes de também passar pelo 3B da Amazônia — também com direito a uma goleada, por 8 a 0 — e, na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro. O objetivo é, portanto, voltar aos trilhos das vitórias.