Onde assistir a Ferroviária x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 4ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ferroviária recebe o Náutico na tarde deste domingo (12), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e no Nosso Futebol+, na internet (veja a programação completa aqui).

Após disputar três jogos, a Ferroviária quer emplacar a segunda vitória na competição após golear o Floresta, por 4 a 1, na última rodada. A equipe tem cinco pontos e está no oitavo lugar. Do outro lado, o Náutico disputou dois jogos e tem um jogo adiado, contra o Ypiranga, a fazer. A equipe tem uma vitória e um empate, e está no nono lugar.