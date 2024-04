Onde assistir a Ferroviária x Fluminense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão Feminino

Guerreiras Grenás vão a campo de olho na liderança, enquanto Flu quer voltar a vencer; veja detalhes

Ferroviária e Fluminense se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Flu deu o pontapé à sua campanha no nacional conquistando quatro dos primeiros seis pontos disputados, mas não contava com as duas recentes derrotas seguidas - diante de Grêmio e São Paulo, concecendo um total de cinco gols -, que fizeram o time estacionar na tabela. Agora, o Tricolor ocupa o 11° lugar, já a 11 pontos do líder, Corinthians, com 15.

Enquanto isso, a Ferroviária segue invicta no torneio, conquistando duas vitórias e dois empates e sendo vazada apenas duas vezes até aqui. Na última rodada, bateu o Cruzeiro, por 1 a 0. A expectativa é tentar se aproximar do pelotão da frente na tabela, com oito tentos somados e em 5° lugar.

