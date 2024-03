Onde assistir a Ferroviária x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino

Ainda invictas no torneio, equipes batalham de olho na ponta da tabela; veja detalhes

Ferroviária e Cruzeiro se enfrentam na tarde desta sexta-feira (29), às 16h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será transmitida ao vivo pela Ferroviária TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Vindo de um empate em 1 a 1 com o São Paulo, fora de casa, a Ferroviária sdegue sem perder neste início de nacional. O time acumula cinco pontos nessas três primeiras partidas, figurando em quinto lugar na tabela.

O Cruzeiro, segundo colocado, com sete pontos, também mantém invencibilidade no torneio, vencendo duas das três primeiras partidas. O time também empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na estreia, mas, desde então, somou seis pontos. Em Araraquara, o objetivo será, portanto, uma terceira vitória seguida.