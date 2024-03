Onde assistir a Ferroviária x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes abrem primeira rodada do Brasileirão feminino nesta sexta-feira (15); confira mais informações sobre o jogo

Ferroviária recebe o Botafogo na noite desta sexta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não terá transmissão oficial. (veja a programação na íntegra aqui).

Uma das equipes mais fortes no cenário do futebol brasileiro feminino com dois títulos da competição conquistados, a Ferroviária chega para uma nova edição da competição após ser vice-campeã no ano passado. As Guerreiras Grenás somaram 34 pontos na primeira fase da competição. Nas quartas de final, eliminou o Internacional com um placar agregado de 4 a 0. Nas semifinais, superou o São Paulo nas penalidades, em duelo emocionante. Porém, na final, o time foi derrotado pelo Corinthians.

Do outro lado, o Botafogo acaba de voltar a elite do futebol brasileiro feminino. A equipe retorna a Série A após chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro A2, quando foi eliminado pelo Fluminense.

Mais artigos abaixo