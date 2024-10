Onde assistir a Ferencváros x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League 2024/25

Tottenham busca emplacar quinta vitória seguida na temporada contra o Ferencváros, que tenta se recuperar na Liga Europa; confira os detalhes

O Ferencváros recebe o Tottenham no início da tarde desta quinta-feira (03), às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Europa League 2024/25. A partida acontecerá na Groupama Arena, em Budapeste, e terá transmitissão ao vivo da CazéTV, no Youtube (veja a programação dos jogos na íntegra).

O time húngaro, que domina a liga nacional com 100% de aproveitamento, busca sua primeira vitória na competição europeia após a derrota para o Anderlecht. Jogando em casa, os húngaros esperam usar o apoio de sua torcida e seu histórico competitivo em palcos europeus para surpreender o time inglês.

Já o Tottenham chega embalado, após uma série de quatro vitórias consecutivas, incluindo uma animadora vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United no Campeonato Inglês. Sob a liderança de Ange Postecoglou, estrearam na Europa League, com uma vitória segura de 3 a 0 sobre o Qarabag, mesmo jogando a maior parte da partida com um jogador a menos.