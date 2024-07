Onde assistir a EUA x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Enquanto uruguaios visam a carimbar primeiro lugar do grupo, donos da casa querem evitar eliminação precoce; veja detalhes

EUA e Uruguai se enfrentam na noite desta segunda-feira (1°), às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos EUA, pela 3ª e última rodada do Grupo C da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Os EUA jogarão pela vida na Copa América. Donos da casa, estrearam com vitória tranquila sobre a Bolívia, na estreia, mas acabaram surpreendidos pelo Panamá, de virada, na última quarta-feira (26), o que acabou complicando a vida da equipe. Agora, os americanos têm os mesmo três pontos que os rivais panamenhos, apesar de estarem na frente por dois gols a mais de saldo. Via de regra, dependem só de si para avançar, mas terão uma pedreira pela frente, enquanto o Panamá enfrenta a lanterna e já eliminada Bolívia.

Para o Uruguai, enquanto isso, avançar em primeiro lugar da chave, basta um empate. Mas uma vitória, claro, carimbaria o 100% de aproveitamento nesta primeira fase, após vitórias por 3 a 1 sobre o Panamá e 5 a 0 sobre a Bolívia. De todo modo, ainda não estão matematicamente classificados para a próxima fase, mas os três pontos de vantagem e o saldo de seis gols superior ao Uruguai - e oito perante o do Panamá - parecem ser seguros o bastante para levá-los à próxima fase, mesmo em caso de derrota.

