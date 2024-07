Onde assistir a Espanha x Nigéria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela segunda rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Espanha enfrenta a Nigéria na tarde deste domingo (28), às 14h (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, na França, pela segunda rodada da fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no streaming, e no Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Após estrear com vitória sobre o Japão por 2 a 1, a Espanha entra em campo nesta segunda rodada para conquistar três pontos e garantir vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos 2024. Do outro lado, a Nigéria chega pressionada já que foi derrotada no primeiro jogo para o Brasil. Vale lembrar que nesta etapa as duas melhores de cada grupo se classificam diretamente às quartas, enquanto as duas melhores terceiras colocadas também avançam.