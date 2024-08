Onde assistir a Espanha x Colômbia feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo neste sábado (03), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Espanha enfrenta a Colômbia na tarde deste sábado (03), às 12h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pelas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Globoplay, no streaming, e do Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Classificada com nove pontos na tabela, a Espanha foi uma das responsáveis por empurrar o Brasil para terceira colocação do Grupo C. A seleção espanhola, atual campeã do mundo, venceu os três jogos e tem uma das melhores campanhas do torneio. No duelo, encara uma Colômbia que, apesar de trazer uma geração talentosa com Linda Caicedo, se classificou apenas no terceiro lugar de seu grupo.