Onde assistir a Democrata x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro visita o Patrocinense na tarde deste domingo (18), às 18h30, em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro 2024. O Mamundão, em Governador Valadares, Minas Gerais, será o palco da partida, e será possível acompanhar a transmissão ao vivo através do Premiere, pelo pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Democrata se encontra na lanterna do grupo C, com quatro pontos, após derrota para o Pouso Alegre por 1 a 0. A Pantera vê a classificação para a próxima fase como sonho distante, já que venceu apenas uma das cinco rodadas disputadas até aqui.

Do ouro lado, o Cruzeiro conta com seu extenso histórico de triunfos diante da Pantera. O último deles ocorreu, também pela sexta rodada do estadual, em Governador Valadares, há seis anos. Na ocasião o plantel, na época comandado por Mano Menezes, venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Marcelo Hermes e Mancuello.

No retrospecto geral do confronto, o Cruzeiro é soberano. O Cabuloso venceu 37 partidas e perdeu apenas cinco em um total de 55 encontros. Imbatível pelo time alvinegro desde 2010, nos últimos seis duelos entre as equipes, a Raposa ganhou todos.